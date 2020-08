Bonus Inps, Sarno: "Sei mesi senza stipendio per iniziative in favore dei lavoratori in difficoltà"

"Ho fatto un grave errore e me ne scuso con tutti. Mi sembra però necessario fare un passo in più, per rendere le scuse univoche e concrete. E ciò per contribuire a non alimentare la distanza tra la politica e le persone, e nello stesso tempo riequilibrare la mia posizione contro ogni strumentalizzazione dell’errore che ho riconosciuto. Per questo ho deciso di fondare un Comitato con lo scopo di avviare iniziative che possano dare un aiuto economico a tutti i lavoratori in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19, partendo da subito con il destinare il mio stipendio da consigliere per sei mesi al Comitato" lo afferma il consigliere regionale Diego Sarno, finito nel calderone delle polemiche a seguito del bonus Inps percepito.