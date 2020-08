Il Pd di Nichelino chiede a Diego Sarno "un gesto inequivocabile"

"Niente equivoci" su Diego Sarno, chiede il segretario del Dd di Nichelino, Antonio Landolfi, che in una nota congiunta con il collega di Moncalieri Danilo Lanè si è rivolto al Segretario Regionale del partito Paolo Furia e a quello Metropolitano Mimmo Carretta a proposito del famoso Bonus Inps da 600 euro.

"Questa vicenda ha colpito profondamente la sensibilità del nostro Partito e dei nostri iscritti. Come noto, infatti, la candidatura di Sarno alle elezioni regionali del 2019 è nata da un percorso di condivisione che ha in primo luogo messo insieme i circoli territoriali di Moncalieri e Nichelino. Per questa ragione, abbiamo immediatamente condiviso la vostra posizione, considerando l’autosospensione del Consigliere un atto dovuto".

"Siamo consapevoli della storia personale e politica di Sarno, che è la ragione principale per la quale gli abbiamo affidato il compito di rappresentanza delle nostre comunità politiche nelle istituzioni regionali. Una storia di impegno a servizio dei cittadini e del territorio. E proprio per questo, lo stupore nostro e dei nostri militanti è profondo e diffuso", prosegue la nota diffusa dal Pd locale di Nichelino.