Code in autostrada e persone fatte scendere dai treni affollati: l'animato ferragosto dei torinesi

Tutti in coda verso la montagna, destinazione preferita Bardonecchia e la Valle di Susa. Questo è stato il ferragosto 2020 di moltissimi torinesi, in fuga dalla città e dall'afa per godere qualche ora di relax al fresco dell'alta quota.

Presi d'assalto i treni, specialmente in mattinata, tanto che diversi passeggeri sono stati fatti scendere, dal momento che sui vagoni diretti a Bardonecchia non si riusciva a mantenere la distanza di sicurezza, alternando un posto vuoto ad uno pieno. Alla stazione di Alpignano c’erano circa 300 persone in attesa di poter ripartire per la montagna sui treni della linea sfm3 Torino-Modane.

Per tentare di arginare il malcontento, Trenitalia ha messo a disposizione dei passeggeri anche alcuni bus sostitutivi. Ma nemmeno quelli sono bastati per trasportare tutti i viaggiatori e così più di uno ha rinunciato, dovendo alzare bandiera bianca, di fronte al rischio di assembramenti e affollamenti.