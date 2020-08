22 arresti e 19 denunce durante i controlli della Polizia a Ferragosto

Nelle ultime 72 ore, nel contesto dei controlli effettuati da personale dei Commissariati della Polizia di Stato, 22 persone sono state arrestate e 19 denunciate all’Autorità Giudiziaria.

In particolare, un terzo degli arresti circa è avvenuto nel centro città, ove il Commissariato di zona ha tratto in arresto ben 6 persone. Altri 2 rapinatori invece sono stati individuati ed assicurati alla giustizia dalle Volanti.

In particolare, venerdì pomeriggio, un cittadino italiano di 24 anni residente nel Cuneese è stato sorpreso dai poliziotti nell’atto di cedere della cocaina a terzi nei pressi della Stazione Porta Susa, in cambio di 120 euro. La perquisizione personale dell’uomo ha consentito di rinvenirgli addosso 60 grammi di cocaina, 90 grammi di pasticche di Ecstasy/MDMA; a casa sua, inoltre, il ventiquattrenne deteneva oltre 65 grammi di marijuana e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Pertanto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e spaccio.

Ieri mattina, invece, un cittadino italo marocchino di 27 anni, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato arrestato sempre da agenti del Commissariato Centro poiché responsabile di un ingente furto all’interno di un centro commerciale di via Lagrange. Il ventisettenne aveva prelevato dagli espositori un profumo di marca e ben 7 occhiali da sole griffati, rimuovendone le placche antitaccheggio con una forbicina: dopo avere indossato un paio di occhiali e nascosti gli altri nelle tasche, ha tentato di allontanarsi, ma subito dopo l’uscita dal negozio è stato fermato. Il valore complessivo della merce oggetto di furto è di 1659 €.

La Squadra Volante, nella notte del Ferragosto, ha invece arrestato in via San Francesco da Paola due venticinquenni marocchini responsabili di tentata rapina aggravata. I due, in concorso fra loro e sotto la minaccia di un coltello, hanno sottratto il cellulare ad un passante, ma, alla vista della Volante che stava sopraggiungendo, lo hanno gettato sotto un’auto parcheggiata, disfacendosene. Si tratta di due persone con numerosissimi pregiudizi di polizia, uno dei quali sottoposto anche alla misura della libertà vigilata. Per entrambi si sono riaperte le porte del carcere.

Ancora in pieno centro, la sera del 14 Agosto un cittadino dominicano di 34 anni ha sottratto il cellulare a un diciottenne in attesa alla fermata GGT antistante la Stazione Porta Nuova. L’uomo ha poi chiesto al giovane una somma di denaro per la restituzione del telefonino; poco distante dal luogo dei fatti era, però, presente personale della Polizia di Stato impegnato nei controlli al flusso viaggiatori, a cui il diciottenne si è immediatamente rivolto. Da lì a poco l’arresto del dominicano per tentata estorsione ad opera degli agenti del Comm.to Centro.

Il 14 e il 15 Agosto i controlli a persone e veicoli sono stati intensificati in generale in tutta la città, consentendo complessivamente l’identificazione di 700 soggetti e il controllo di quasi 400 veicoli.

Nel quartiere Barriera di Milano, ove particolare attenzione è stata dedicata alle aree del mercato di Piazza Foroni ed a quelle site fra Corso Novara, Corso Palermo, Corso Giulio Cesare e Corso Vercelli, personale del Commissariato di zona ha tratto in arresto, la sera del 14, un cittadino marocchino di 24 anni, autore di una violenta rapina. La sua vittima, una signora di circa 50 anni, era stata avvicinata alle spalle dal giovane e aggredita subendo la rapina della collanina in oro.

Nella concitazione degli eventi, la donna è caduta a terra rovinosamente, riportando diverse lesioni e contusioni, un trauma facciale e la distorsione del rachide cervicale, per almeno 10 giorni di prognosi. L’autore del fatto, un cittadino marocchino irregolarmente residente in Italia, inottemperante all’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, è stato raggiunto all’angolo fra via Porpora e via Monte Rosa dal personale della Polizia di Stato e da un agente della Polizia Municipale, ed arrestato per rapina e lesioni.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.