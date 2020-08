Borgo Dora, via Andreis a senso unico regala posti auto al quartiere

La pedonalizzazione di gran parte delle vie di Borgo Dora e via Vittorio Andreis a senso unico in direzione corso Giulio Cesare, oltre a eliminare il traffico da uno dei luoghi più suggestivi di Torino, hanno avuto un altro effetto positivo: la creazione di un'intera fila di parcheggi “in linea” per la gioia degli abitanti del quartiere.

I nuovi posti auto trovano spazio proprio in via Andreis tra via San Pietro in Vincoli e Canale Molassi, lungo il perimetro esterno del Cottolengo. Ma non finisce qui, perché una nuova serie di parcheggi, questa volta a “spina di pesce”, sono stati tracciati davanti alla sede della stessa istituzione religiosa.

Per un'area che, da circa un anno, sta subendo la chiusura del parcheggio di San Pietro in Vincoli, si tratta di una buonissima notizia.