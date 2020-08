Torre Pellice, la richiesta dell'ex ministro Valdo Spini: "Estendere l'Art Bonus alle Fondazioni culturali"

Il Presidente dell'Associazione delle Istituzioni Cultura (Aici) , l'ex ministro Valdo Spini, ha presentato a Torre Pellice il libro "Italia è cultura. Istituti e politica culturale", insieme alla Presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese, Bruna Peyrot, al Presidente della Fondazione Donat Cattin, Gianfranco Morgando, all'assessore alla cultura del Comune di Pinerolo, Martino Laurenti e all'organizzatore di Pralibro, Rocco Pinto.

Spini ha sottolineato il valore identitario e di coesione che la cultura assume in questo difficile e delicato momento nella vita del paese. "Siamo in attesa del programma italiano per l'utilizzo del Recovery Fund, il programma dell'Unione Europea per la prossima generazione. Certamente la cultura e la formazione saranno tra i campi in cui intervenire. Noi chiediamo di facilitare il contributo privato alle nostre Fondazioni e ai nostri istituti con l'estensione del meccanismo dell'Art Bonus".

"Serve la defiscalizzazione a favore dei privati, anche ai contributi per gli Istituti e le Fondazioni Culturali, magari finalizzandoli all'istituzione di borse di studio per i giovani ricercatori in rapporto con lo sviluppo della cosiddetta terza missione dell'università, cioè della sua apertura e interazione con le esperienze della società civile", ha concluso Spini.