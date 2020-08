Campidoglio, la pedonalizzazione si fa attendere. Stallo anche sulla ciclabile Torino-Collegno

Borgo Vecchio Campidoglio attende ancora la sua pedonalizzazione: il progetto, che in principio prevedeva la chiusura al traffico di gran parte delle strade, interesserà Via Fiano (da Via Balme a Piazza Moncenisio) e Via Musinè (nei pressi della scuola dell'infanzia “Verna”); in quest'ultimo tratto è già stata avviata la sperimentazione prevista dalla Città per la fase 2 della gestione della pandemia.

Sulla carta il quartiere verrà sottoposto a una più ampia ristrutturazione della viabilità, con la predisposizione di varchi di accesso e la posa di elementi di arredo urbano e verde pubblico, ma al momento non ci sono ulteriori novità: “Spero – dichiara il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato – che i lavori, previsti per la primavera e poi rimandati a causa del Covid, partano presto seguendo il progetto già deliberato e appaltato. In questi giorni ho scritto all'assessora ai trasporti Maria Lapietra per avere un cronoprogramma credibile”.

Presto potrebbe muoversi qualcosa anche per San Donato: “Il Comune – prosegue – dovrebbe fornirci una progettazione definitiva di tutti gli interventi che si possono fare, anche gradualmente ma con un budget specifico, nel quadrilatero compreso tra le Vie Cibrario e San Donato. Questo potrebbe dar seguito alla sperimentazione presente su Via Durandi, davanti alla Piazza dei Mestieri”.

La stessa situazione di stallo riguarda anche la pista ciclabile Torino-Collegno, il cui progetto definitivo era stato presentato recentemente proprio in Circoscrizione 4: “I lavori – si chiede Cerrato – non sono più ripresi nonostante l'appalto, perché? La partenza sarebbe dovuta avvenire in modo certo”.