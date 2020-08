Niente distanziamento né mascherine: la polizia chiude un salone da barbiere di corso Regina Margherita

Durante un controllo straordinario del territorio, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno notato la numerosa presenza di avventori all’interno di un salone di barberia in corso Regina Margherita.

Una volta all’interno, gli operatori hanno appurato come in un locale dell’ampiezza di circa 25 mq, stazionassero al momento del controllo 15 persone, tra personale dipendente e clienti, prive del dispositivo di protezione individuale, obbligatorio secondo quanto prescritto dal DPCM del 7.08.2020, e contravvenendo, inoltre, alle norme inerenti il distanziamento sociale.

Il balcone, di pertinenza del locale, era stato adibito a “sala d’attesa” attraverso l’utilizzo di alcune sedie ed una panca dove, al momento della verifica del locale, giaceva assopito un avventore. Inevitabile la chiusura del salone della durata di 5 giorni per violazione delle normative anti-covid19, in cui il gestore è obbligato a predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale.