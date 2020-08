Riapertura scuole, in Piemonte il Pd chiede una commissione

Una riunione urgente all'inizio di settembre, in seduta congiunta, delle commissioni regionali Economia, Cultura e Sanità "per fare il punto della situazione in vista della riapertura delle scuole e dei centri di formazione professionale", alla luce dell'aumento dei casi di Covid delle ultime settimane". La chiedono il vicepresidente della commissione regionale Sanità, Domenico Rossi (Pd), e il capogruppo del Partito Democratico, Raffaele Gallo.

"Da un lato ci sono le linee guida del Governo per la riapertura - sottolineano gli esponenti dem - ma sono le Regioni ad avere la competenza sugli aspetti sanitari e sulla formazione professionale".

"E' fondamentale che i cittadini siano informati su quali iniziative stia mettendo in campo la Regione Piemonte al fine di garantire una riapertura in sicurezza delle attività scolastiche e formative".