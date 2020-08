Volpiano, operativo ad agosto il cantiere per la riqualificazione di via Garibaldi

A Volpiano sono in corso i lavori per il rifacimento di via Garibaldi, con l'allargamento dei marciapiedi, per consentire il passaggio agevole di carrozzine e pedoni, e la pavimentazione della carreggiata in porfido, con una spesa di 151mila euro. «Nonostante il momento eccezionale che stiamo vivendo - spiega Andrea Cisotto, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici - siamo riusciti a realizzare i lavori nel mese di agosto, come richiesto dai commercianti, e suddividere i lotti per facilitare la viabilità».