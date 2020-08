A Carmagnola anche il Peperone indossa la mascherina, ma la 71esima Fiera manda un segnale di ottimismo (e si scopre social)

Il Peperone come antidoto contro la pandemia, o almeno come sostanza stimolante per l'ottimismo e la speranza. Si presenta in un contesto davvero unico (e imprevedibile) l'edizione numero 71 della Fiera nazionale del peperone di Carmagnola. Un evento unico nel suo genere, che quest'anno deve necessariamente ripensarsi, ma che già per il semplice fatto di andare in scena rappresenta un segnale forte e importante.

A fare gli onori di casa all'interno della chiesa di San Filippo è la sindaca, Ivana Gaveglio. "Inaugurare la Fiera di quest'anno stringe il cuore e riempie di gioia - spiega la prima cittadina -. La volontà di essere qui è stata davvero forte, abbiamo ricevuto tanti incoraggiamenti e sostegno dalle istituzioni. Basta un colpo di spugna per cancellare le cose, ecco perché la vita deve essere leggerezza ma non superficialità". "C'è chi dice che il Peperone ha un'anima - conclude -, ma di sicuro quest'anno mostra di avere un cuore".

"I lunghi mesi di Covid - aggiunge l'assessore comunale all'Agricoltura, Gian Luigi Surra - ci hanno quantomeno permesso di riscoprire e apprezzare il nostro territorio. L'Italia, così come Carmagnola, la sua storia e le sue tradizioni e i suoi prodotti". Saranno migliori i peperoni? "Di certo c'è il frutto di una continua ricerca dei nostri produttori, grazie a un territorio unico come il nostro".



E l'assessore comunale alle Manifestazioni, Vincenzo Inglese prosegue: "Bisogna ripensare tutto il mondo degli eventi, modificando occasioni che una volta si svolgevano in libertà, ma che ora richiedono attenzione. Ecco che i social possono essere una risorsa importante e lo sono stati per noi, che ancora a giugno avevamo grandi incertezze su cosa potevamo fare e come".

"Si tratta di un momento importante per Carmagnola, per uno degli eventi più importanti del nostro Paese, ma anche un segnale di ripartenza e di speranza, con l'auspicio che l'autunno possa essere diverso", spiega l'assessore regionale Fabrizio Ricca, presente insieme al collega Maurizio Marrone in rappresentanza della giunta Cirio. "Più che la semplificazione, è la mentalità che permette di raggiungere obiettivi come quello di oggi, superando le difficoltà". "Il Peperone è una bandiera di cui andare orgogliosi e la sfida di un'edizione diffusa ha dimostrato il coraggio dell'amministrazione comunale".