Allo sPAZIO211 "Sun Of A Beach" riapre i cancelli fino a settembre inoltrato

Dopo una breve pausa estiva, lo sPAZIO211 riapre i cancelli e della sua spiaggia urbana: la programmazione di "Sun Of A Beach" riparte e si prolunga fino a settembre inoltrato con musica live, proiezioni, teatro, art expo, libri, giochi, street food e relax nel cuore di Barriera di Milano.

Per motivi metereologici e tecnici, il live di Cyborg ZERO in programma questa sera, in collaborazione son il Summer Blah Fest, è stato annullato. L'area rimarrà comunque aperta e il dj set del Killing Moon Party dalle ore 20 resta confermato, con ingresso a offerta libera.

Domani sera tocca a Beatrice Antolini, che continua anno dopo anno a sperimentare e rileggere il suo sound, definendo una composizione dal taglio internazionale, coraggiosamente aperta a sonorità alternative. Con sei album all’attivo e molteplici collaborazioni (recentemente direttrice d'orchestra per Achille Lauro a Sanremo, Vasco Rossi, Baustelle, Lydia Lunch, A Toys Orchestra, Ben Frost, Angela Baraldi per citarne solo alcune), torna live con il suo progetto per un pugno di date selezionate, in attesa di ripartire con il Vascononstop tour in qualità di polistrumentista nel 2021.

Il weekend si conclude domenica 30 con Blou Daville + Ezekiele. La band più misteriosa di Torino è finalmente pronta a scoprire le carte, presentando ai suoi ascoltatori un nuovo lavoro discografico fatto di blues, gipsy, tex-mex ed elementi di derivazione world. Con “When Red Blood Goes Black Love” i Blou Daville hanno ricreato melodie e atmosfere drammatiche e oniriche, aprendosi a varie collaborazioni con alcuni dei musicisti più attivi e stimati della scena musicale indipendente.

L'intera area verde del club è stata attrezzata secondo le nuove normative per garantire la sicurezza per spettatori, artisti e organizzatori. Per gli eventi con biglietto in prevendita la prenotazione verrà registrata automaticamente tramite l'acquisto in biglietteria online. Capienza massima 200 persone. In caso di maltempo verranno comunicate le modalità di recupero dell'evento o di rimborso.