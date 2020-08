Domani a Torino un'anteprima in matinée per il Festival Mirabilia

E' iniziato il conto alla rovescia per la quattordicesima edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, diretto daFabrizio Gavosto.

Una manifestazione rinnovata, che si presenta all’insegna del grande circo contemporaneo, della danza, del teatro di strada e della musica, con 110 spettacoli pensati per regalare momenti di intensità, magia e leggerezza in un periodo delicato come quello post emergenza Coronavirus.

Il Festival è ospitato per la prima volta nella città di Cuneo dall’1 al 6 settembre 2020, con anteprime e spettacoli programmati a Busca il 29 e 30 agosto, due spettacoli in matinée a Torino il 29 agosto e il 5 settembre e un appuntamento al Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano il 12 settembre.

I luoghi attraversati dalle performance saranno svariati: cortili, giardini, chapiteaux e teatri.

Prima tappa quindi domani mattina, alle ore 10, all'Imbarchino del Valentino, con "La famiglia Mirabella" di Il Teatro Viaggiante, formato da Edoardo Mirabella, Elisabetta Cavana e i loro figli, Martin, Matilde e Mael. Una versione contemporanea del circo d’altri tempi, dove si fondono energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro e musica, per un’ora di visual comedy, acrobazie e coinvolgimento emotivo, del pubblico.

L'evento è a ingresso gratuito, con offerta libera.

Sempre l'Imbarchino accoglierà sabato 5 settembre, alle 10, "Kalinka" della Compagnia Nando e Maila, spettacolo di circo e teatro comico dove la musica dal vivo si intreccia ad acrobazie aeree e giocolerie, trasportando il pubblico dal folklore russo a quello sudamericano, passando per suggestioni arabe, tzigane, canti sardi e pizziche tarantate, ciascuno eseguito con gli strumenti caratteristici.