Blitz a Porta Palazzo: sequestrate enormi quantità di cibo mal conservato all'interno di alcuni box [FOTO]

Li hanno individuati, in enormi quantità, all'interno di alcuni garage che si trovano in corso Regina Margherita, al numero civico 134, a pochi passi dall'area dove di solito si tiene il mercato di Porta Palazzo, il più grande di Torino.

Al loro interno, una sorpresa davvero disgustosa: enormi quantitativi di cibi in pessimo stato di conservazione, stipati in condizioni approssimative all'interno dei box. E' così scattato il sequestro, da parte degli uomini del Reparto Porta Palazzo della Polizia Municipale insieme ai colleghi dalla Polizia di Stato, mentre si cerca di ricostruire - accanto alle responsabilità - anche l'uso e la destinazione di quegli alimenti.

L'operazione, iniziata nella mattinata di oggi, proseguirà con ogni probabilità nel corso del pomeriggio. Si tratta di un servizio per il contrasto dell'abusivismo commerciale svolto da cittadine di colore che sono solite vendere in corso regina Margherita.



Il blitz è scattato dopo l'osservazione svolta nei mesi precedenti, che hanno messo in evidenza come le signore si rifornivano proprio dal magazzino di corso Regina Margherita 134. Le forze dell'ordine hanno dunque fermato quattro donne, multate ciascuna per 5164 euro. Sigilli alla merce che avevano con sé, ma soprattutto la convinzione che era necessario andare a vedere cosa si nascondeva all'interno dei due magazzini pieni di alimenti e merce varia.



In tutto, gli agenti hanno trovato circa una tonnellata di alimenti costituiti da pesci essiccati gamberetti, spezie varie e cartilagini di animali. Oltre a confezioni di cosmetici e prodotti per parrucchieri. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Asl.