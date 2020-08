Coronavirus, ancora più positivi che guarigioni, ma sono tanti gli asintomatici e calano i ricoveri. Nessun decesso

Nessun decesso, ma ancora i nuovi positivi che superano i guariti, anche se i ricoveri (in terapia intensiva, ma non solo) calano in tutto il Piemonte. Proseguono le tendenze di questa fine estate per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus, secondo il bollettino emesso dall'Unità di Crisi della Regione.

Nelle ultime 24 ore, infatti, si contano altri 73 guariti, che portano il totale a 26.763, mentre altri 493 sono in via di guarigione (in attesa del secondo tampone negativo consecutivo). Sei, in particolare, i nuovi guariti a Torino e provincia.

Le persone decedute essendo positive al Covid restano invariate, rispetto a ieri: 4145 di cui 1834 a Torino e provincia.