Moncalieri, caso Zacà. I Radicali: "Incomprensibile la decisione del Tar che salva la lista della Lega"

“In questi giorni i mezzi di informazione hanno riportato la notizia che sul 90% dei moduli di raccolta firme depositati dalla Lega a Moncalieri per la presentazione della sua lista il nome del candidato Stefano Zacà era stato cancellato a penna. Se ciò corrisponde al vero, quei moduli sono nulli. I cittadini avevano firmato per una lista in cui c’era anche Stefano Zacà e la loro firma e’ stata autenticata da un pubblico ufficiale. Quei moduli non possono essere più modificati, a pena di nullità".

Così Giulio Manfredi (Radicali Italiani), su uno dei temi che sta scandendo l'atteza per la tornata elettorale a Moncalieri. "Apprendo che il TAR ha ammesso comunque la lista della Lega alle elezioni comunali; l’unica possibilità che vedo per giustificare tale decisione è che le firme raccolte su moduli in cui non compare per nulla il nome di Stefano Zacà fossero sufficienti per la presentazione della lista (il numero necessario era 67). In attesa delle motivazioni del TAR, spero che Stefano Zacà ricorra al Consiglio di Stato e invito tutte le liste che concorrono a Moncalieri a stigmatizzare il comportamento della Lega. Non è servita a nulla alla Lega la vicenda di Michele Giovine e delle sue liste farlocche. Giovine fu difeso fino all’ultimo dalla Lega di Cota e di Bossi. La Lega di Molinari e di Salvini dimostra di non avere ancora imparato che la forma è sostanza”.