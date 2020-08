Elezioni a Moncalieri, il Tar respinge il ricorso: Zacà resta fuori dalla lista della Lega

Stefano Zacà non sarà candidato al consiglio comunale per le elezioni del 20-21 settembre prossimi a Moncalieri. Il Tar ha respinto la richiesta di reintegro dell'ex capogruppo di Forza Italia, recentemente passato nella Lega.

Dopo essere stato inizialmente inserito nella lista del partito guidato da Matteo Salvini, Zacà all'ultimo momento era rimasto fuori, per una sorta di 'patto di non belligeranza' tra FI e Lega. Di qui la decisione di ricorrere per chiedere di essere riammesso. "Il lavoro della Sottocommissione elettorale è stato lineare. La decisione è politica e Zacà ha presentato la sua documentazione in maniera irrituale. Il ricorso è infondato", così il Tribunale amministrativo regionale ha spiegato la sua decisione.

In effetti, nonostante le firme fossero state raccolte anche con il suo nome, Zacà ha pagato il fatto di aver manifestato dubbi sulla scelta del candidato sindaco di centrodestra Pier Alessandro Bellagamba (scegliendo per questo di abbandonare Forza Italia) e alla fine i partiti hanno preferito lasciarlo fuori proprio per questa ragione.

Ora restano in piedi due scenari: un nuovo ricorso al Consiglio di Stato oppure l'abbandono di ogni velleità da parte di Zacà, che potrebbe meditare l'uscita dalla scena politica, lui che nel 2010 era stato candidato sindaco a Moncalieri.