Nasce la giacca che combatte il Covid in 5 minuti: tra Svizzera e Australia, è forte la sua radice torinese

La ricerca per la salute collettiva non si ferma e coinvolge anche il mondo dell'abbigliamento. Tanto da portare alla progettazione di un capo che viene definito "innovativo con tessuti e cerniere al 100% trattati da HeiQ Viroblock, una tecnologia tessile svizzera in grado di distruggere il 99,99% dei virus in soli cinque minuti, con il suo antivirale istantaneo contro Sars-Cov-2 (il virus che causa il Covid-19), testato e verificato dal Peter Doherty Institute For Infection and Immunity di Melbourne, Australia".