Coronavirus: un decesso in Piemonte, mentre i guariti sono quasi quanti i nuovi positivi

I pazienti guariti sono 57, mentre i nuovi positivi 60. E' il nuovo aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in Piemonte da parte dell'Unità di crisi della Regione. Numeri che portano a 26.820 il totale delle persone che hanno sconfitto il Covid, mentre altri 473 sono in attesa del secondo tampone negativo di seguito.

Di questi, 7 guariti sono a Torino e provincia, mentre si conta purtroppo un decesso in Piemonte di persona positiva al Coronavirus, così da portare a 4146 il totale dall'inizio della pandemia (1834 a Torino e provincia).

Con i 60 nuovi contagi, di cui 43 asintomatici, il totale sale a 32.844 (16.380 a Torino), mentre restano stabili i ricoveri in terapia intensiva: cinque come ieri. I ricoveri in terapia non intensiva sono 85 (4 in più di ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1315 e i tamponi diagnostici finora processati sono 585.831, di cui 326.970 risultati negativi.