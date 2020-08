Tragedia di Massa-Carrara, parla lo zio: "Non si può morire per un albero caduto"

"Non si può morire per colpa di un albero": lo ha detto fuori dall'obitorio dell'ospedale di Massa Carrara uno zio delle due sorelline, Malak e Jannat Lassiri, 14 e 3 anni, morte ieri mattina in tenda in un campeggio di Marina di Massa, schiacciate da un pioppo caduto durante una forte ondata di maltempo. Lo riporta l'Ansa.

Questa mattina sono arrivati una decina di parenti della famiglia. I genitori delle due ragazze, residenti nel Torinese, sono tornati al camping Verde Mare per riprendere alcuni effetti personali rimasti nella tenda travolta dall'albero e poi sono restati tutto il pomeriggio all'obitorio. Le salme tra due giorni verranno trasferite a Lucca per l'autopsia.

I genitori saranno ospiti del Comune di Massa "fino a quando avranno bisogno", ha detto il sindaco Francesco Persiani. Tutti i familiari sono seguiti dalla Croce Rossa, soprattutto la madre delle ragazze, che è sotto choc.