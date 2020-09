Cliente molesto costringe l'esercente a rinchiudersi nel suo negozio

L'esercente è stato costretto a chiudere la serranda e solo l'intervento della Polizia gli ha permesso di riaprirla e "liberarsi" dal suo molestatore.

Tutto era nato quando un quarantasettenne rumeno, con diversi precedenti di polizia, era entrato nel minimarket di Piazza Carducci per comprare una bottiglia di birra. Lo straniero ha preso la birra dal frigo e ha preteso di pagarla meno del suo costo. Per questo ha lasciato un euro e si è allontanato. Il negoziante lo ha allora seguito per farsi dare i 20 centesimi mancanti e, non riuscendoci, ha recuperato la bottiglia. Di tutta risposta, il quarantasettenne lo ha colpito con un pugno al petto. Il negoziante a quel punto si è rifugiato nuovamente nel suo minimarket, chiudendo la serranda.

All'arrivo degli agenti, lo straniero, in stato di alterazione psico-fisica, ha proseguito nel suo atteggiamento continuando a inveire contro il negoziante e a insistere nel voler entrare nell'esercizio per prendere la sua birra. In questa fase, ha minacciato sia l'esercente sia i poliziotti, tanto che questi ultimi hanno deciso di arrestarlo per tentata rapina, violenza e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo è stato denunciato anche per non aver voluto fornire le sue generalità.