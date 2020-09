Elezioni a Moncalieri, il Consiglio di Stato riammette in lista Zacà

Bocciato dal Tar, riammesso dal Consiglio di Stato. Stefano Zacà, l'ex capogruppo di Forza Italia passato nelle fila della Lega, escluso all'ultimo minuto dalle liste per le elezioni del 20-21 settembre prossimi a Moncalieri, sarà candidato.

Dopo che la sua esclusione aveva fatto rumore, convincendo l'esponente del centrodestra (già candidato sindaco - sconfitto - nel 2010) a rivolgersi al Tar per chiedere la riammissione, dopo il no ricevuto dal Tribunale amministrativo regionale venerdì scorso, sembrava ormai fuorigioco, invece nel pomeriggio di oggi è giunto il colpo di scena, con il Consiglio di Stato che ha dato ragione al suo nuovo ricorso.

Zaca’ è stato riammesso nelle liste della Lega (che d'altra parte aveva raccolto le firme necessarie anche con la presenza del suo nome) al numero 3. ""Giustizia è fatta, è stata ripristinata la volontà degli elettori", sono state le sue prime parole dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato.

"Sono contento per lui e per noi", ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Moncalieri, Pier Bellagamba. Finito il tempo delle carte bollate e dei ricorsi, inizia il conto alla rovescia verso il voto e si vogliono rinsezzare le fila e mettere da parte le polemiche (dopo le frizioni tra Lega e Forza Italia) per provare a contendere la città al sindaco uscente Paolo Montagna.