Elezioni a Moncalieri, il grande escluso Zaca' ricorre al Tar

E' stato il grande escluso dalle liste elettorali e adesso, uscito dalla porta, prova a rientrare dalla finestra. Stefano Zacà, ex capogruppo di Forza Italia a Moncalieri (e candidato sindaco - sconfitto - alle elezioni del 2010), passato di recente nelle fila della Lega, ha fatto ricorso al Tar contro la sua esclusione dalle liste elettorali.

"Coloro che hanno firmato la lista della Lega, o almeno alcuni, lo hanno fatto anche per la presenza del mio nome. La cancellazione da quei documenti a quello ufficiale presentato alla commissione elettorale è in contrasto con la volontà dei cittadini": questo è uno dei passaggi chiave del ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale da parte dell'ex consigliere comunale di Moncalieri.

Zacà era passato con il partito di Matteo Salvini puntando alla ricandidatura, salvo poi essere escluso all'ultimo per un patto tra la Lega e FI che (a meno di un anno dal voto di Torino) hanno deciso di non pestarsi i piedi e di non mettere in lista un esponente che non aveva sposato la scelta di Pier Bellagamba candidato sindaco del centrodestra: non a caso, le sue dimissioni da leader cittadino di Forza Italia era arrivate a poche giorni dalla investitura ufficiale di Bellagamba.

La richiesta di Stefano Zacà non è l'invalidazione della lista della Lega, ma il suo reintegro. Nel giro di pochi giorni si saprà l'esito del ricorso.