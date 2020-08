Elezioni a Moncalieri, chiuse le liste: saranno cinque i candidati sindaco

A mezzogiorno di oggi, sabato 22 agosto, si è conclusa la mini maratona per presentare le liste dei candidati per elezioni amministrative di Moncalieri, in programma il 20-21 settembre prossimi.

Nella città del Proclama saranno cinque i candidati sindaco: il primo cittadino uscente Paolo Montagna, candidato del centrosinistra (sostenuto dal Pd, con le liste civiche Montagna Sindaco, Moncalieri per Montagna Sindaco e Moncalieri Coraggiosa, oltre a Demos, Psi, Europa Verde e Centro Democratico), Pier Alessandro Bellagamba, candidato del centrodestra (sostenuto da Forza Italia, Lega, FdI, Popolo della Famiglia, Democrazia Cristiana e Moncalieri di tutti con Pier), Abelio Viscomi (Moderati), Barbara Fassone (Movimento 5 Stelle) e la new entry Giancarlo Chiapello (Popolari). In totale saranno 15 liste le liste in gara per questo voto amministrativo.

Non sono mancate le sorprese dell'ultima ora: Stefano Zacà, ex capogruppo di Forza Italia a Moncalieri (e candidato sindaco per il centrodestra nel 2010) non si è presentato, neppure nelle fila della Lega, come sembrava possibile nelle ultime ore. Si è evidentemente deciso di creare una frattura all'interno del centrodestra, candidato un esponente che fin dall'inizio non aveva caldeggiato la scelta di Bellgamba come sindaco.

24 i candidati della lista dei Moderati che sostiene Abelio Viscomi, con tanti giovani, un nome di prestigio come Piera Levi Montalcini e una conferma come quella di Rosario Rampanti, ex giocatore ed allenatore del Torino. 23 i candidati nella lista della Lega, con al primo posto Alessandro Giachino davanti ad Arturo Calligaro, mentre Davide Di Marzo è il primo nome della lista civica che sostiene Bellgamba, con il coordinatore locale Roberto Carta che guida quella di Forza Italia, mentre è Patrizia Borgarello in come alla lista di Fratelli d'Italia.