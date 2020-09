La navigazione sul fiume Po è ferma al molo: i nuovi battelli in acqua non prima del 2022

A 4 anni dalla deriva di Valentino e Valentina, la ripresa della navigazione sul fiume Po rimane un rebus indefinito.

Al di là delle tempistiche, già in ritardo rispetto agli scorsi annunci che prevedevano il ritorno alla navigazione entro quest'estate, risultano indispensabili attracchi idonei e imbarcazioni adatte alla navigazione. E' proprio il tempo, però, il tallone d'Achille della di questo servizio ormai sospeso: "Entro la fine dell'anno verrà bandita la gara per l'acquisizione della barca, poi ci vorranno dai 12 ai 18 mesi per metterla in acqua. In parallelo dovranno andare avanti i discorsi di adeguamento degli attracchi", spiegano da Gtt. Facendo due conti, la navigazione non riprenderà prima del 2022.

La barca peserà 12 tonnellate e avrà una trazione ibrida elettrica-diesel, con un'autonomia solo elettrica di un'ora. Questo dovrebbe garantire la possibilità di svolgere il sevizio e ricaricare il battello a ogni sosta. La capienza dell'imbarcazione chiamata a sostituire Valentino e Valentina è di 60 passeggeri. Il costo? Un milione di euro lordi, al netto di eventuali ribassi di gara. L'intenzione è di coprire questo costo con l'ausilio di fondi governativi. Naufragata la possibilità di avere in dotazione una barca solamente elettrica, in quanto in Italia e in Europa non vi sono imbarcazioni adibite al trasporto pubblico e un prototipo avrebbe richiesto tempi troppo lunghi per la messa in esercizio.

Al fine di rendere sicurezza la presenza di un battello, l'obiettivo è quello di poter rimuovere l'imbarcazione dall'alveo del fiume facilmente, in caso di necessità. Ecco perché il peso contenuto permetterà di trovare facilmente sul mercato gru per un eventuale spostamento.

Di certo la tutela e la fruizione del fiume Po dovrà passare attraverso una visione globale, in grado di coinvolgere più attori. "E' prioritario coinvolgere chi vive il fiume da oltre un secolo, come le società remiere", è l'auspicio del consigliere pentastellato Marco Chessa. Per questo la volontà è quella di intensificare gli incontri del tavolo di lavoro per la gestione e fruizione del fiume nel tratto cittadino. L'obiettivo? Triplice: trovare una barca da mettere sul Po, recuperare e valorizzare gli attracchi e tornare finalmente a navigare sul fiume. Tutto entro il 2022.