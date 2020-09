Domenica prove sportive gratuite nell'area pedonale di via Petitti

Una giornata di sport aperta a tutti nella nuova area pedonale di San Salvario. E' in programma domenica 6 settembre la Festa dello Sport di Casa Garibaldi, organizzata da +Sport8 con tutte le associazioni che collaborano con lo spazio e che offriranno al pubblico prove gratuite di diverse discipline.

L'evento si terrà dalle 10 alle 19 nel tratto di via Petitti tra via Ormea e via Pietro Giuria, chiuso al traffico veicolare, che ospiterà un campetto da calcio tre contro tre, uno da pallavolo e uno da badminton; e, ancora, un tavolo da ping pong e un calcio balilla.

Nel corso della manifestazione interverrà anche il presidente della Circoscrizione 8 Davide Ricca.