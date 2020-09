Ponte Nuovo di Alpignano, Palmieri: "Confermata la riapertura a metà settembre, ma i problemi non finiscono"

"Ieri ho avuto un aggiornamento sulla situazione del Ponte Nuovo dalla Città Metropolitana, e mi è stato confermata la riapertura al traffico leggero a metà settembre. Consultando la relazione tecnica, ho però anche constatato che tra i problemi della struttura vi è il franamento della riva della Dora, che potrebbe essere tra le cause delle fessurazioni che hanno portato alla chiusura del ponte. Se questo dovesse essere confermato il rischio che qualunque manutenzione diventi vana nel tempo è reale: è necessario che, oltre alla Città Metropolitana, vengano coinvolti gli enti che si occupano della messa in sicurezza dei bacini fluviali, come l’Aipo e il Consorzio zona di salvaguardia della Dora, per concertare il prima possibile un piano d’azione e di interventi congiunto”.

Lo dichiara il candidato sindaco del centrosinistra Steven Palmieri in merito ai lavori in corso per la riapertura del Ponte Nuovo di Alpignano. Palmieri poi aggiunge: “Non possiamo fermarci qui: la situazione del ponte va inserita in un progetto più ampio che permetta di risolvere i problemi della viabilità alpignanese, ad esempio completando la variante della SS 24. Si tratta di una questione ampia e complessa, che ha bisogno dell’impegno di tutti. Mi rivolgo quindi a tutti i candidati sindaco di Alpignano".

"Dobbiamo lanciare un appello trasversale affinché venga aperto al più presto un tavolo di discussione che coinvolga la città, includendo anche i comitati cittadini, in primis il Comitato Ponte Nuovo, che tanto si sono spesi su questo tema, i Comuni limitrofi, Città Metropolitana e tutti gli Enti competenti. Fare squadra, su questo punto, è assolutamente necessario per poter portare a casa dei risultati concreti”.