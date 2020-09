Scuola; Grimaldi (Luv): "Oltre allo scaricabarile su Roma, Cirio risponda alle 500 mila famiglie che si chiedono quali siano i piani della Regione per la ripartenza"

"Martedì prossimo mancheranno una manciata di giorni al via delle lezioni e dalla Regione continuano ad arrivare poche notizie sulle modalità di ripartenza in sicurezza di scuole e asili; per questo motivo – commenta Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi, a margine della Capigruppo di ripresa dei lavori del Parlamento piemontese – ho chiesto e ottenuto che i lavori del primo Consiglio regionale si aprano con una dettagliata informativa del Presidente Cirio, e degli Assessori alla Sanità e all’Istruzione, Icardi e Chiorino, nel quale venga spiegato a tutte le famiglie piemontesi come funzionerà il prossimo anno scolastico, quali saranno le misure sanitarie messe in campo, come verranno monitorati gli studenti e il personale scolastico, in che modo sono stati coinvolti i pediatri e i medici di base e, soprattutto, come verranno fronteggiati gli eventuali casi di Covid o gli ipotetici focolai che potranno accadere nel corso dell’anno".

"Capisco – commenta sarcastico Grimaldi – che questa Giunta trovi più comodo il quotidiano tiro al piccione verso la Ministra Azzolina, ma occorre ricordare che la Regione Piemonte ha estese competenze in ambito sanitario, e pure in quello scolastico, pertanto è evidente che la buona gestione del prossimo anno scolastico dipenderà anche dalle scelte e dall'organizzazione regionali".