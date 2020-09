Serata danzante, nonostante le regole anti Covid: la Gdf fa chiudere una sala nei pressi di un hotel a Caselle

A destare sospetti, la presenza in ora serale di moltissime automobili all'interno di un parcheggio nei pressi di un albergo. E' così scattato il blitz e sulle prime gli organizzatori hanno cercato di giustificarsi dicendo che si trattava di una festa privata per celebrare un compleanno. Una scusa che non ha retto, agli occhi delle forze dell'ordine, che hanno in breve scoperto la verità: era una sala da ballo aperta al pubblico, a tutti gli effetti.