La Festa dei Vicini ritorna a Torino nel weekend del 26 e 27 settembre

Torna la Festa dei Vicini, un appuntamento atteso dai cittadini, in programma il 26 e 27 settembre, dopo il rinvio a causa dell’emergenza coronavirus. Un’occasione di festa per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo aiuto per superare le difficoltà quotidiane.

La Giornata europea dei Vicini, a cui il Comune di Torino ha aderito dal 2006, è nata a Parigi nel 1999, registrando negli anni una crescente partecipazione delle cittadine e dei cittadini.

L’evento - promosso, come di consueto, dall’associazione “European Neighbours’ Day” con il patrocinio della Commissione Europea e da A.N.C.I. e Federcasa per l’Italia, su iniziativa e proposta di singoli gruppi, associazioni, comitati, laboratori, oltre alle Case del Quartiere – propone alcune novità.

L’edizione 2020 - che si svolgerà nel rispetto delle norme per la tutela della salute e della sicurezza individuale - accanto alle iniziative spontanee tradizionalmente organizzate dagli abitanti di uno stesso condominio o della medesima via per condividere momenti di festa e rafforzare il senso di comunità, offre nuove opportunità per stare insieme ampliando il tema della vicinanza.

Per partecipare all’organizzazione degli eventi è necessario compilare il modulo di adesione, scaricabile dal sito web della Città di Torino www.comune.torino.it, che dovrà essere inviato entro il 10 settembre all’indirizzo email festadeivicini@comune.torino.it

L’esperienza dei lunghi mesi di lockdown, segnata dall’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova la tenuta del sistema economico e sociale ha fatto emergere nuove forme di solidarietà in risposta ai bisogni di aiuto di molti cittadini. Una rinnovata sensibilità che ha animato molti ambiti e gruppi di popolazione consapevoli della necessità in cui la comunità torinese si è venuta a trovare.

Una ricchezza che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare e riconoscere in queste giornate per rafforzare l’ossatura sociale del tessuto cittadino, nell’ottica di un dialogo continuo tra istituzioni e volontariato.

Quest’anno la popolazione oltre ad animare, come di consueto, cortili pubblici e privati, piazze e strade della città, per la prima volta, potrà organizzare itinerari per conoscere aree verdi e sentieri collinari.

Gli appuntamenti sono patrocinati dalla Città attraverso le Circoscrizioni e dall’ATC partner dell’iniziativa.