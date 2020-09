Mercoledì mattina alcuni poliziotti sono intervenuti in via Gobetti, a Rivoli, per la segnalazione di un cane, privo di padrone, che stava creando problemi alla circolazione dei veicoli. Dopo averlo recuperato, gli agenti hanno portato l'animale in commissariato.

Dopo averne accertato la proprietà tramite microchip, gli agenti hanno restituito il cane al suo padrone, che lo stava cercando disperatamente dopo che l'animale si era allontanato da casa.