Elezioni a Moncalieri, Montagna: “Primi cinque anni faticosamente belli. L’ospedale unico la prima battaglia per il futuro” [VIDEO]

Si avvicina la data del 20 e 21 settembre, quando Moncalieri andrà al voto per scegliere il sindaco. Paolo Montagna, primo cittadino uscente, ricandidato dal centrosinistra, ha fatto un bilancio del quinquennio alla guida della città.

“Sono stati cinque anni faticosamente bellissimi, mi piace definirli così. Ho imparato la differenza tra il fare il sindaco e l’essere il sindaco, che significa esserlo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, sempre disponibili per ogni situazione. Il bilancio è positivo, pur sapendo di non aver fatto tutto e forse neanche tutto bene, ma sapendo di aver fatto tutto il possibile perché le cose potessero migliorare”.

Tra le cose positive, Montagna ricorda il tempo pieno delle scuole, l’emergenza abitativa azzerata (“oggi tutti hanno un tetto sopra la testa), i cantieri (da quello per la nuova piscina al PalaExpo, dal canale scolmatore al Foro Boario), poi “senza usare la ruspa” – fa notare il sindaco uscente – la chiusura dei campi rom abusivi, per arrivare alla riapertura del Castello, dopo 9 anni. “Un asse di sviluppo anche per il futuro, un bene dell’Unesco che abbiamo rimesso a disposizione dei moncalieresi e non solo”.

L’autunno è alle porte e il coronavirus torna a fare paura. “Siamo in allerta ma non più in allarme, per fortuna”, fa notare Paolo Montagna, cercando di regalare ottimismo. “Vogliamo garantire le condizioni di sicurezza, soprattutto per i più piccoli. Siamo stati la prima città dell’area metropolitana ad aver riaperto i nidi dal 1° settembre, stiamo lavorando con un dossier importante per la ripresa delle scuole”. Il primo cittadino uscente garantisce che dal 14 settembre ci sarà il via, rimettendo a posto il trasporto pubblico, il servizio mensa e quello del pre e post scuola”. E poi sottolinea: “la sfida vera non sarà riaprire le scuole, ma quella di mantenerle aperte”.

Guardando al futuro, alla Moncalieri del 2025, Montagna ha chiaro in mente “il primo impegno. Sarà l’ospedale unico, non di Moncalieri, ma di tutto il territorio dell’Asl To5. C’è il progetto, targato 2018, c’è l’area, ci sono i fondi, manca il cantiere. Faremo questa battaglia insieme alla città e alle altre realtà a noi vicine nei confronti della Regione, perché la salute viene prima di tutto e non ha colore politico”. Poi la questione metropolitana: “Basta cantiere infinito, abbiamo già chiesto il prolungamento fino a borgo san Pietro, Moncalieri”.

Ed infine ricorda lo slogan di questi mesi: “Nessuno indietro, avanti insieme. Perché la solidarietà si dimostra nei momenti più difficili e il covid ha dimostrato che Moncalieri è una comunità, come tale vogliamo continuare a crescere”, è l’auspicio di Paolo Montagna.