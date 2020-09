Cirio attacca il Governo: "La parziale riapertura dello Stadium era sicura, il nuovo dpcm lascia stupiti"

"Il progetto della Juventus di accogliere fino a 8000 spettatori nell'Allianz Stadium era molto ben dettagliato e, proprio perché dava garanzie di sicurezza, aveva ottenuto l'assenso dagli uffici della Regione. Ma con il nuovo dpcm, almeno fino al 7 ottobre, non potrà essere realizzato. La novità lascia stupiti, credo che ci sia più rischio di assembramento in un supermercato che in uno stadio da 40 mila posti dove possono accedere, distanziati e con ingressi e uscite a scaglioni, 8 mila spettatori". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un'intervista a Radio Kiss Kiss.

"E non si può dire che abbia accolto il progetto con favore per cercare consensi - ha aggiunto Cirio - perché a marzo, a pochi giorni dalla partita con 40 mila biglietti venduti, avevo bloccato Juventus-Milan di Coppa Italia che per il governo si poteva giocare".