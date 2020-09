Ospedale unico dell'Asl To5, Chiapello (Popolari): "E se risuonasse il controcanto?"

Sulla vicenda del nuovo ospedale unico dell'Asl To5, questa la presa di posizione di Giancarlo Chiapello, candidato Sindaco della lista Popolari-Italia Popolare Moncalieri Civica. “Apertura di un dialogo concertato e costante con tutti i sindaci dei comuni dell’ASL To 5 e con la Regione per difendere non dei terreni ma il progetto di nuovo ospedale e di una sanità territoriale che permetta di non isolare Moncalieri e il riutilizzo degli edifici attualmente ad uso ospedaliero a tutela della pubblica salute e del benessere dei nostri anziani: questo è il punto 7 dei 10 punti dei primi 100 giorni del nostro programma.

"Moncalieri, la città più grande, ha perso la presidenza dell’Assemblea dei Sindaci dell’Asl To 5, dal 2016 la Coldiretti ha emanato un comunicato contrario all’uso dei terreni individuati per non consumare terreno vergine (al di là dell’annosa questione idrogeologica)".

"Serve coniugare difesa ambientale, buona agricoltura e salute, tre questioni intimamente collegate e urge ricostruire l’autorevolezza della Città per rientrare in partita e non essere emarginata da inutili e dannose polemiche tra istituzioni", ha concluso Chiapello.