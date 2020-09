Cirio tranquillizza Bellagamba: "Se la perizia dirà che il luogo è idoneo, l'ospedale unico dell'Asl To5 si farà a Moncalieri"

L'occasione è stata la cena elettorale del centrodestra di Moncalieri, organizzata ieri sera nella elegante location del risorante la Darsena. Il presidente Alberto Cirio ha tranquillizzato il candidato Pier Bellagamba: "Se la nuova perizia che abbiamo ordinato ci dirà che il posto è idoneo, ben volentieri si farà a Vado' il nuovo ospedale unico dell'Asl To5".

Il Governatore ha spiegato che i soldi ci sono, ma servono certezze, visto che il cantiere non è ancora partito ed esistono rischi idrogeologici in quell'area. "La Regione è pronta a sostenere il sindaco, se la perizia tecnica ci darà un parere favorevole". Poi Cirio ha parlato del "lavoro come priorità assoluta. Questa zona, poi, ne ha particolarmente bisogno", ricordando il suo slogan 'lavoro lavoro e ancora lavoro", con cui aveva lanciato la candidatura di Bellagamba il luglio scorso.

Poi la parola è appasata al candidato sindaco del centrodestra, che ha invitato i suoi candidati ad "andare a bussare dagli amici ma anche da altri, da coloro che vogliono cambiare qualcosa. Non litighiamo sui social, non facciamo polemiche, dobbiamo andare dai cosiddetti 'invisibili', da quelli che nessuno considera, che sono quelli che vogliono cambiare".

"Sono loro che possono fare la differenza mettendo la croce sulla scheda elettorale. Dobbiamo avere la capacità ed il sorriso per convincere gli elettori", ha concluso Bellagamba. "Dobbiamo solo crederci, poi il buon Dio ci dirà. Noi facciamo la nostra parte".

Intanto il candidato del centrodestra a Moncalieri, che prosegue gli incontri con i cittadini nelle borgate della città. Oggi, martedì 8 settembre, alle ore 20.30 l'appuntamento è in piazza Gerolamo Fontana, a Moriondo. Domani, mercoledì 9 settembre, invece è alle 21 alla Bocciofila Bauducchi.