"4 passi nella storia di Nichelino", uno dei momenti clou di San Matteo 2020

Quest'anno l'appuntamento è dal 17 al 27 settembre, con limitazioni e vincoli legati all'emergenza coronavirus, ma l'Amministrazione non ha voluto rinunciare ad un momento clou per la città. Tra le iniziative in programma, merita una citazione speciale "4 passi nella storia di Nichelino", che in occasione del ventennale dell'assegnazione del titolo di “Città”, propone un programma ricco di eventi per ripercorrere la storia di Nichelino e Stupinigi.

Artefici principali sono le Officine della Memoria, un gruppo di volontari di ricerca sulla storia di Nichelino, costituito da dipendenti comunali, associazioni, insegnanti e semplici cittadini con il "pallino" della ricerca storica e profondi conoscitori della propria città. Questo, di seguito, il programma completo degli eventi in programma.