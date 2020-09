La droga era nascosta nell'amuleto portafortuna: arrestato pusher a Barriera di Milano

Non doveva essere granché, come portafortuna, l'amuleto che un uomo di 34 anni aveva con sé la scorsa notte, in corso Giulio Cesare, quando ha visto passare gli agenti del commissariato Barriera di Milano.

A tradirlo, un comportamento improvvisamente nervoso, che ha fatto scattare il controllo nei suoi confronti. Appena i poliziotti lo raggiungono, si accorgono che in mano stringe qualcosa, ma quando gli viene chiesto di mostrarlo, l'uomo si dà alla fuga, anche se viene presto raggiunto in via Leini.