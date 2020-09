Le farmacie alleate delle scuole: in arrivo gel igienizzante, piantane e poster informativi

È stato consegnato il materiale donato da FarmaOnlus, la Onlus dei farmacisti e farmacie torinesi, destinato alle scuole elementari e medie di Torino e Provincia.

In particolare FarmaOnlus, nei mesi scorsi, in piena fase 1 di Coronavirus, ha effettuato una importante raccolta fondi, il cui intero ricavato è stato destinato per l’acquisto di piantane, gel igienizzanti e poster informativi sulle regole sanitarie post Covid.

A tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno risposto alla richiesta inviata di Farmaonlus, in accordo con il Provveditorato, sono stati, nello specifico, destinati una piantana per ogni ingresso delle scuole e i rispettivi gel igienizzanti da abbinare (previste fino a 5 ricariche, con possibilità di richiesta ulteriore per coprire l’intero anno scolastico) e un poster informativo per ogni aula degli istituti scolastici, con una grafica studiata ad hoc per bambini e ragazzi. In totale, si tratta a oggi di 3.000 poster, 300 piantane e 3.000 gel igienizzanti.

Oltre alla parte pratica di prevenzione, con l’igienizzazione personale, FarmaOnlus ha voluto definire un percorso informativo per affrontare lo stress con i più piccoli e i preadolescenti, raccontando loro cosa sta accadendo e insegnandogli le norme di base per la prevenzione del contagio. Un passo fondamentale per evitare che la loro idea sul virus sia sbagliata e confusa. Saranno i farmacisti, che con grande entusiasmo si sono messi a disposizione del Progetto, a recarsi nelle scuole per tenere una speciale lezione sulle regole di igiene.

L’obiettivo di FarmaOnlus, sin dall’inizio della raccolta di fondi, è quello trasmettere un messaggio di fiducia e sostegno in una fase di rientro scolastico così nuova e diversa dalle altre e far vivere ai bambini e ai ragazzi questo momento con serenità e ottimismo, rispettando le distanze, ma mantenendo le relazioni con gli insegnanti e con i compagni in modo sicuro.

Resta ancora aperta la possibilità per le altre scuole che non hanno ancora preso parte alla Campagna, di contattare FarmaOnlus per ottenere il materiale messo a disposizione.