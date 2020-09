Al via la Festa Siciliana a Torino, appuntamento nell’area verde del Laghetto di Italia 61

Sbarca a Torino il 17/18/19/20 Settembre 2020 la Festa Siciliana in occasione del 6° Raduno cittadino di Modellismo Nautico

Un appuntamento con prodotti tipici, folklore, cabaret dell’amata Sicilia. Nei quattro giorni ospite d’onore della kermesse sarà l’attore Tony Sperandeo con monologhi e show cooking.

La “Festa della Sicilia” nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori i gusti della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo. Si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali , in una vera e propria “food e drink experience”.

Sarà anche un week end dedicato al modellismo nautico, sulle sponde del laghetto Italia ‘61 di via Ventimiglia. Un appuntamento attesissimo da tutti gli appassionati, che vede la collaborazione dell’ Asd Millefonti , e come di consueto, sarà una giornata di sensibilizzazione sul tema ambientale.

Orario: 10 – 24 con ingresso gratuito!

ENTRATA LAGHETTO ITALIA 61, DA VIA VENTIMIGLIA 157 o 211

L’evento si svolge nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid 19.