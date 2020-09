Banchi monoposto anti-Covid, dalla Città metropolitana ne arrivano 3400, ma nessuno ha le ruote

Sono 20mila i banchi monoposto che stanno arrivando nelle scuole superiori di Torino e provincia per collocare tutti gli studenti nelle aule rispettando le precauzioni anti-Covid: di questi, 3400 sono stati comprati dalla Città metropolitana di Torino. Due le misure: 50x70 e 70x70, a seconda delle dimensioni delle aule. Prezzi: 31 euro cadauno per i più piccoli e 38 euro per i più grandi. Sono tutti banchi del tipo “tradizionale”, dal momento che le richieste che le scuole hanno rivolto alla Città metropolitana non contemplavano esemplari dotati di ruote.