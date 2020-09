Chiusure sulla Provinciale 171 di Usseaux e sulla 211 di Giaglione

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, sulla Strada Provinciale 171 di Usseaux è stata disposta la chiusura dal Km 0 al Km Km 1 + 475 per tutte le categorie di utenti eccetto i mezzi di soccorso e di emergenza dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18 di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 settembre e comunque non oltre il termine dei lavori.

Per consentire la manutenzione ordinaria di un’abitazione e la conseguente occupazione temporanea della Strada Provinciale 211 di Giaglione al km 1 in frazione Santo Stefano, sono previste la chiusura al transito veicolare per la delimitazione dell’area di cantiere del tratto di strada e la deviazione del traffico in loco con segnaletica di cantiere a cura del concessionario, da lunedì 21 a venerdì 25 settembre dalle 8,30 alle 17,30 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.