A Settimo Torinese il festival "C'è solo la strada": "Ritroviamo il desiderio di ridere"

“C’è solo la strada” è il nome del nuovo festival di teatro di strada che verrà ospitato a Settimo Torinese nella piazza del Campidoglio dal 18 al 20 settembre, organizzato da Santibriganti Teatro con il contributo della città di Settimo Torinese e della Fondazione ECM.

Il titolo del festival si ispira ai versi di Giorgio Gaber, il quale cantava e recitava che “c’è solo la strada su cui contare, la strada è l’unica salvezza”, perché, spiega Maurizio Bàbuin, direttore artistico di Santibriganti “In questo particolare periodo abbiamo vissuto il dramma della separazione e della solitudine e gli artisti di strada possono avere la capacità di assolvere a un’importante funzione: farci tornare il desiderio di ridere e quindi vivere e condividere”.

Tre spettacoli per tre giorni a ingresso libero, adatti a tutta la famiglia. Si comincia venerdì 18 alle 21.00 con “Tutti in valigia”, uno spettacolo funambolico di Luigi Ciotta, che ci porta negli anni 30 in un albergo immaginario, all’interno del quale si potrà assistere alla travolgente lotta contro il caos di un facchino, alle prese con un impressionante numero di vecchie valigie, in una performance dal ritmo incalzante e dai numerosi momenti poetici.

Sabato 19, sempre alle 21.00, è la volta di Marco Sereno e il suo “Non solo magia”, un sapiente mix di illusionismo e comicità in grado di coinvolgere direttamente il pubblico di ogni età in un continuo susseguirsi di gag e giochi di prestigio.

Chiude la tre giorni di “C’è solo la strada”, domenica 20 alle 21.00, la coppia formata da Domenico Lannutti e Gaby Corbo con “All’inCIRCO Varietà”, uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari.