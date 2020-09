Nichelino, Mimmo Lucano ospite d'onore oggi alla festa di San Matteo

Primo sabato della festa di San Matteo 2020 a Nichelino e il programma della giornata si annuncia particolarmente ricco di eventi e appuntamenti.

Piazza Polesani nel mondo continua ad essere il centro di gravità permanente, con l'area fiera e spettacoli, ma oggi la scena è dominata dall'arrivo in città di Mimmo Lucano. Dalle 10 alle 12.30, racconta l'esperienza di accoglienza, integrazione, riscatto e libertà del modello Riace, la città di cui è stato sindaco per anni. Il forno sociale di Stupinigi, gestito dalla Comunità Laudato sì, come esempio per la nascita del forno sociale di Riace, sancirà e rafforzerà un legame nato in estate attraverso il campeggio organizzato in Calabria da Valentina Cera. "Da qui era nata l'idea di invitarlo. Sono molto felice che sia venuto da noi a Nichelino", ha dichiarato l'assessora.

Dopo l'esperienza fatta a Riace grazie al progetto “Spostiamo mari e monti”, Domenico Lucano torna a trovare i ragazzi di Nichelino. Per una giornata dal sapore speciale. "Un evento di grande importanza che ci riempie di orgoglio - spiega il sindaco Giampiero Tolardo - Lucano ha creato un modello di accoglienza unico al mondo che ci presenterà sabato. Sono molto contento di ospitarlo. Invito davvero a venirlo a sentire. La sua è un'esperienza che non può lasciare indifferenti".