Nichelino, conto alla rovescia per l'inizio della festa di San Matteo

Il conto alla rovescia è iniziato. Giovedì 17 settembre inizia a Nichelino la festa di San Matteo, nella quale la città celebra il suo santo patrono con eventi, spettacoli, momenti religiosi e sportivi, la fiera, oltre al classico appuntamento con il luna park. Fino al 27 settembre ci saranno occasioni e manifestazioni in grado di fare felici le persone delle diverse età, dai bambini ai nonni. Il tutto nel rispetto delle regole anti covid. Nonostante l'emergenza sanitaria sia ancora presente, l'Amministrazione non ha voluto rinunciare alla festa di san Matteo, confermando tutti gli eventi in calendario anche in questo 2020 così particolare, pur con inevitabili limitazioni: gli ingressi in piazza Polesani nel mondo (che ospiterà come al solito gli stand e il palco degli spettacoli), saranno contingentati, con la misurazione della febbre e controlli rigorosi. Si parte giovedì prossimo, alle ore 18, con il classico taglio del nastro da parte del sindaco Giampiero Tolardo. Questo, di seguito, il programma di San Matteo 2020:

SAGRA DI SAN MATTEO – EDIZIONE STRAORDINARIA: dal 17 al 27 SETTEMBRE presso Piazza “Polesani nel mondo”. In partenariato con A.S.D.P.S. Puro Stile Italiano.

Area Espositiva – Area del gusto – Area street food - Area Spettacoli.

Orari apertura: Lun. - Ven. 18.00-23.30; Sabati e Lunedì 21 (Festa di San Matteo) 15.00-24.00; Domeniche 10.00-24.00. Ingresso gratuito contingentato.

EVENTI ED INIZIATIVE DELLA SAGRA:

Giovedì 17 Settembre

- ore 18.00 INAUGURAZIONE dell'Amministrazione Comunale.

- Stand Città di Nichelino: lo spazio istituzionale ospiterà quest’anno una sezione della Mostra “Inchiostri e acquerelli per immaginare la storia” in occasione della celebrazione dei 20 Anni del titolo di “Città”; iniziative di promozione del territorio a cura di Pro-Loco Nichelino e Gruppo Officine della Memoria; “Carnevale nichelinese 2021: lavori in corso” a cura dell’Associazione Patela Vache.

- Dal 17 al 20 Settembre - Ass. “Stupinigi è …” con i prodotti della Filiera di Stupinigi. Iniziativa per la promozione dei prodotti di panificazione, verdure sotto olio e dolci. Si potrà gustare la pizza preparata con i prodotti della filiera.

- Dal 17 al 20 e dal 24 al 27 Settembre - Ass. “San Matteo ONLUS” con primi piatti della tradizione italiana. Iniziativa di promozione dei progetti con la città bielorussa di Braghin e per la sensibilizzazione sui valori dell'accoglienza, della diversità e del volontariato.

EVENTI AREA SPETTACOLI presso Piazza “Polesani nel mondo”.

A cura del Sistema Cultura Nichelino. Presenta Andrea De Marchi.

Giovedi 17 Settembre

San Matteo Young:

- ore 20.45 BISèSTILE - Difa - Flatmates - One-I - All over the map

- ore 23.00 Bandakadabra

Venerdì 18 Settembre

- ore 21.00 Dj Scalum, Rapper €$key, ospiti Masa Squiat e Extraz

- ore 21.45 Time Machine Pink Floyd Tribute Show

Sabato 19 Settembre

- dalle ore 10.00 alle 12.30 Domenico Lucano racconta l'esperienza di accoglienza, integrazione, riscatto e libertà del Modello Riace. Il forno sociale di Stupinigi, gestito dalla Comunità Laudato sì, come esempio per la nascita del forno sociale di Riace. Dopo l'esperienza fatta a Riace grazie al progetto “Spostiamo mari e monti”, Domenico Lucano torna a trovare i ragazzi di Nichelino.

- ore 16.00 – 18.00 Invito alla banda! Esibizioni e presentazione dei corsi della banda civica Puccini.

- ore 20.30 Twirling show a cura di ASD L'Arcobaleno

- ore 21.00 Uniti per la danza, a cura di ASD New Silvan School Dance

Domenica 20 Settembre

- ore 15.00 4 Zampe in Passerella VIII Edizione

- ore 19.00 Grazie a chi ci ha aiutato! L'amministrazione comunale ringrazia le associazioni e i volontari che si sono prodigati durante il Lockdown.

- ore 19.00 Nichelino ai tempi del covid - video di Ezio Sarà, fotografo del giornale Nichelino Comunità e docente Uni3 Nichelino. Documenta i giorni del lockdown nella nostra città. Immagini che resteranno nella storia di Nichelino.

- ore 21.00 Danzi-Amo a cura di ASD Lineainmovimento.

- ore 22.15 "Mabon Gipsy Home" spettacolo di danza Fusion & Bellydance a cura Mabon Studio ASD

Lunedì 21 Settembre

- ore 16.30 Spettacolo di danze varie a cura dell'ASD Culturale Circolo 1° Maggio.

- ore 18.15 Invito alla banda! Esibizioni e presentazione dei corsi della banda civica Puccini.

- ore 21.30 “4 Danze nella Storia di Nichelino” con il Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino

- ore 22.15 Spettacolo di Cabaret con Mauro Villata

Martedì 22 Settembre

- ore 20.45 Concerto musica rock del gruppo We-men e alcuni “Pellicani”

- ore 22.00 Pensiero Vagabondo Show, omaggio a Pooh e Nomadi

Mercoledì 23 Settembre

- ore 21.30 La Kagnara Show

Giovedì 24 Settembre

- ore 18.00 Esibizione musicale a cura di allievi e maestri dell'Accademia Musicale Artemusica

- ore 21.30 Concerto Show a cura dell'Accademia Musicale Artemusica

Venerdì 25 Settembre

- ore 21.30 Italian Women Tribute Show

Sabato 26 Settembre

- ore 21.00 What -Nowa – V1Familia – Giakings &Franky

- ore 22.00 Explosion Show, musica anni '70, '80 e '90

Domenica 27 Settembre

- ore 16 Dimostrazione a cura di Viet Vo Dao Club Tay Son

- ore 19.30 Sfilata di Acconciature

- ore 20.30 Premiazioni Palio dei Quartieri

- ore 22.00 Gran Galà della Moda, presenta Elia Tarantino

- ore 22.00 Daniele Si Nasce – live cover Renato Zero

4 PASSI NELLA STORIA DI NICHELINO ….DA FEUDO A CITTA':

per celebrare i venti anni dal conferimento del titolo di Città a Nichelino, lungo la via Torino e durante tutto il periodo dei festeggiamenti, saranno ricordate su 25 striscioni alcune tappe salienti che hanno segnato la storia nichelinese. Inoltre, da venerdì 18, sono in programma passeggiate culturali e storiche, proponendo inediti itinerari a piedi e in bicicletta, alla scoperta della storia che lega Nichelino e Stupinigi. In più, due appuntamenti:

“Nichelino come eravamo” -“Ritratti”, “La guerra e la Resistenza”, “Tra le due guerre”: mercoledì 16 settembre ore 21.00 al Centro d’Incontro “N. Grosa” di via Galimberti 3. Interviene lo storico Gianni Oliva.

“Cena storica e antichi mestieri”: venerdì 18 settembre dalle ore 19.00 al Borgo Vecchio di Nichelino. Una serata con musica, cibo e mestieri “d’altri tempi” ricostruita per l’occasione nella piazzetta del Borgo Vecchio. Menù barocco con i prodotti di Stupinigi. Costo € 18,00 a persona - € 10 bambini 4-10 anni – gratuito fino a 3 anni. Per info e prenotazioni (fino ad esaurimento posti) scrivendo a: proloco.nichelino@libero.it oppure giovedì 17 settembre dalle ore 18.00 presso lo stand dell'Ass. “Stupinigi è...” in Piazza Polesani nel mondo.

Concorso fotografico “Scorci di Nichelino”.

Info e programma su sito di Nichelino www.comune.nichelino.to.it.

EVENTI IN CITTA’: PALIO DEI QUARTIERI

Domenica 27 settembre, ore 10.30, VI edizione presso la sede del Quartiere Oltrestazione

Saluti istituzionali e via ai giochi a squadre: calcio balilla umano, palla avvelenata, fai centro, spugna inzuppata, pallavolo con asciugamani, corsa ad ostacoli, cova l’uovo.

EVENTI SPORTIVI: Festa dello sport

Domenica 27 settembre presso Parco Miraflores (Boschetto) dalle ore 15.00

Dopo "Lo sport riparte in sicurezza al Boschetto" con le attività sportive estive, il Parco ospiterà le associazioni sportive, con dimostrazioni e possibilità di provare le diverse discipline.

Memorial Elio Vaudagna:

La Societa' A.S.D. Nichelino Hesperia in collaborazione con l'Associazione Vecchie Glorie Nichelinesi organizza domenica 27 settembre un quadrangolare denominato "1° MEMORIAL ELIO VAUDAGNA " presso l'Impianto Comunale "Giorgio Ferrini”. Parteciperanno i team: Vecchie glorie nichelinesi, Bagicalupo, Vecchie glorie Juventus e Rivoli.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE Domenica 20 Settembre Ore 10.30 S. MESSA

LUNA PARK dal 21 settembre all'1 ottobre in piazza Dalla Chiesa e via I Maggio (nei pressi della fiera). Tutti i giorni 15.30 – 19 e 21 – 24, sab. e dom. 10 – 12.30 e 14 – 24.

MERCATO IN VIA TORINO E IN PIAZZA DI VITTORIO:

Sabato 26 settembre ore 6.00 - 13.30. Il mercato di Piazza Dalla Chiesa verrà spostato nella via Torino (tratto da via M. D'Azeglio a via XXV Aprile), in piazza G. Di Vittorio e piazza S. Quirico e nelle vie Superga e Paesana.

APPUNTAMENTI A STUPINIGI

7° FIERA DI STUPINIGI: AGRICOLTURA SOSTENIBILE, CIBO E CULTURA - Domenica 4 ottobre ore 9.30 – 19.00.

L'ormai consueta fiera del Borgo storico di Stupinigi vede chiuso al traffico Viale Torino per accogliere il pubblico per una giornata all'insegna dell'agricoltura sostenibile, cibo e cultura. A cura dell’Ass. “Stupinigi è …” . Programma completo su: www.stupinigi-e.it e www.comune.nichelino.to.it.