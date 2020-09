Accoltellato in corso Principe Oddone alle 3 di notte: lo portano al Giovanni Bosco

La richiesta di soccorsi è scattata alle 3 di questa notte: un uomo di 36 anni, secondo una dinamica e per motivi ancora da ricostruire, è stato infatti accoltellato mentre si trovava in corso Principe Oddone.



La vittima dell'aggressione, un italiano di 36 anni, è stato soccorso dagli uomini del 118 ed è stato trasportato al Giovanni Bosco. Per lui codice giallo: le sue condizioni sono apparse serie ai sanitari, ma fortunatamente non drammatiche.