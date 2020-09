Dalla produzione allo spaccio: nella casa di Cavour la filiera della marijuana era completa [VIDEO]

L'altra operazione è stata invece portata a termine a Moncalieri, dove i carabinieri hanno arrestato un albanese di 40 dopo aver tenuto sotto controllo per alcuni giorni alcuni consumatori di cocaina della zona alle porte di Torino. Sono così riusciti a fermare lo spacciatore a Torino, sotto la sua abitazione, pochi istanti dopo la cessione di una droga a un tossicodipendente. Una volta saliti in casa, i militari hanno trovato e sequestrato 135 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 3300 euro in contanti.