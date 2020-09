Il monopattino finisce contro un bus, ferita una ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni è stata ricoverata questa sera in codice giallo all'ospedale Martini per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto n corso Trapani all'altezza di piazza Rivoli.

Viaggiava su un monopattino che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, si è scontrato con un autobus Gtt della linea 2.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. La viabilità, già penalizzata dalla chiusura per lavori del sottopasso che conduce in corso Lecce, ha subito rallentamenti, con disagi per gli automobilisti.