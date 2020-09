Si masturba per strada richiamando l’attenzione di due ragazze: denunciato

Un cittadino italiano di 48 anni è stato individuato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico, lo scorso mercoledì sera, da agenti del Commissariato Barriera Nizza.

I poliziotti erano intervenuti in soccorso di due ragazze che, mentre camminavano su via Gorizia, erano state oggetto di attenzioni dello sconosciuto, intento a masturbarsi in auto. L’uomo aveva urlato al loto indirizzo delle frasi volgari per poi concludere l’atto di autoerotismo e allontanarsi in tutta fretta. Ma le ragazze erano riuscite a prendere nota della targa, e indagini svolte nell’immediatezza hanno condotto alla identificazione dell’autore del fatto, già noto alle forze di polizia per precedenti simili.

Gli agenti lo hanno sorpreso proprio mentre tornava a casa a bordo dell’auto segnalata. Per lui è scattata una nuova denuncia per atti osceni in luogo pubblico.