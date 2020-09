Nichelino festeggia i 20 anni del titolo di città con 20 striscioni appesi in via Torino

La storia di Nichelino raccontata in 20 striscioni appesi in via Torino in occasione del ventennale dal riconoscimento del titolo di Città.

E' una delle iniziative in corso in questi giorni durante la festa di San Matteo, che si concluderà domenica 27 settembre. Nel celebrare il suo santo patrono, il Comune ha voluto raccontare una storia che aiuta a capire i momenti principali e le grandi trasformazioni di quello che nel XVII secolo era un piccolo borgo, che piano piano è diventata una delle realtà più grandi della cintura sud di Torino.

La scelta delle frasi è stata curata dall'associazione Officine della Memoria, un gruppo di appassionati e volontari che lavora per far conoscere, soprattutto ai più giovani, la storia, le tradizioni e le vicende della Nichelino del passato. "In questo modo, passeggiando su via Torino, si possono leggere e scoprire piccole pillole di una città giudicata erroneamente “il luogo del nulla” in troppe occasioni", ha dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo.

"Questo vuole essere un omaggio alla nostra città, per il nostro anniversario, perché 'Nichelino ha la sua storia ed è parte di ognuno di noi ”, hanno detto Tolardo e l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero, citando il concittadino Franco Alessi.