Il vento forte non basta: anche gli ambientalisti oggi hanno pulito i Murazzi [FOTO]

Il vento forte, da solo, non basta: serve anche la mano di persone di buona volontà. Per questo motivo questa mattina si sono dati appuntamento ai Murazzi alcuni attivisti di Verdi - Europa Verde, con l'obiettivo di pulire i Murazzi, uno dei luoghi simbolo di Torino



"Siamo qui per ricordare ai cittadini torinesi l'importanza della tutela dell'ambiente", dicono i responsabili dell'iniziativa, accompagnata dal sole, ma anche da raffiche di vento che non hanno facilitato le operazioni, oltre ad abbassare la temperatura. "Questa nostra iniziativa - aggiungono - vuole essere anche un punto di partenza per il rilancio sul territorio del nostro partito. Il nostro è un progetto forte, credibile, che tiene conto tanto delle questioni ambientali quanti di quelle sociali. Siamo L’unica risposta politica di quei cittadini che da tempo ormai chiedono un cambiamento trasversale di Torino, che inizierà con l’avvento delle elezioni comunali del 2021".